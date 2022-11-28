Yeni Şafak: Европа, раздираемая энергокризисом, потрясена сделкой Китая и Катара по СПГ

Yeni SafakТурция © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Власти Лондона запретили показ рекламы Катара из-за его анти-ЛГБТ позиции, пишет Yeni Şafak.
Yeni SafakТурция © AP Photo / Kirsty Wigglesworth Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Власти Лондона запретили показ рекламы Катара из-за его анти-ЛГБТ позиции, пишет Yeni Şafak.
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