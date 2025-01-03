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Год Зеленой Деревянной Змеи: о чем нельзя просить у символа 2025-го

Год Зеленой Деревянной Змеи: о чем нельзя просить у символа 2025-го

Год Зеленой Деревянной Змеи: о чем нельзя просить у символа 2025-го Алёна Юрьева Каждый из нас загадывает свои желания по-разному: кто-то пишет их на бумажке, поджигает и выпивает пепел с шампанским, а кто-то проговаривает заветные слова мысленно.

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