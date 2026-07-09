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Царьград

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Макаревич раскритиковал израильские власти за "половинчатую политику"

Макаревич раскритиковал израильские власти за "половинчатую политику"

Андрей Макаревич, лидер «Машины времени», раскритиковал политику властей Израиля в Facebook. Проживая в Израиле, он выступил за отказ от военной риторики, чтобы наладить отношения с соседями, удивив их дружелюбным подходом.

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