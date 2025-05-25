БлокнотРУ Полёт Путина в Ватикан может обернуться смертельной ловушкой — политолог Марков заявил, что британские спецслужбы готовы сбить самолёт №1.
«Собьют борт №1»: зачем Британия ждет Путина в небе над Европой
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сергей отказ от доллара и срочно
есть прекрасный вариант Беларусь и ни куда лететь не нужно
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3 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Британия-это страна заговоров,повального терроризма во всём мире и массового отравления русских людей.Что кстати и подтверждается отравлением Литвинова и уже позже Скрипалей,отца и дочь.А убийство Березовского, выдаёт с потрохами спецслужбы МИ-6,которые приложили свои грязные и кровавые по локоть руки.В Англии за русскими ведётся тотальная слежка а затем их просто убивают.А уж сбить борт №1, для них не составит большого труда.Это отребье человечества а по-просту фашисты и нацисты в одном флаконе,продолжают снабжать оружием и ракетами главного Украинского наркомана-душителя и убийцу Украины а так же жителей страны.Всё это мировое зло должно сгинуть в пучину морскую и чтобы о них даже и следа тени не осталось.Россия непобедима.Победа будет за нами!!!
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2 час.
S
Serg
В Ватикан опасно лететь, так же, как и Пригожину в Москву.
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1 час.
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