«Собьют борт №1»: зачем Британия ждет Путина в небе над Европой

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Сергей Татаринцев

Британия-это страна заговоров,повального терроризма во всём мире и массового отравления русских людей.Что кстати и подтверждается отравлением Литвинова и уже позже Скрипалей,отца и дочь.А убийство Березовского, выдаёт с потрохами спецслужбы МИ-6,которые приложили свои грязные и кровавые по локоть руки.В Англии за русскими ведётся тотальная слежка а затем их просто убивают.А уж сбить борт №1, для них не составит большого труда.Это отребье человечества а по-просту фашисты и нацисты в одном флаконе,продолжают снабжать оружием и ракетами главного Украинского наркомана-душителя и убийцу Украины а так же жителей страны.Всё это мировое зло должно сгинуть в пучину морскую и чтобы о них даже и следа тени не осталось.Россия непобедима.Победа будет за нами!!!