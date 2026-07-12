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Актер Данила Якушев ответил на критику из-за 21-летней разницы в возрасте с женой

Актер Данила Якушев ответил на критику из-за 21-летней разницы в возрасте с женой

40-летний актер Данила Якушев рассказал о жизни с 19-летней женой Кристиной. В ответ на критику в Сети из-за разницы в возрасте он заявил, что воспринимает союз с девушкой вдвое моложе его как гармоничный, сообщает News.

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