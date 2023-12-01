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Роналду послал воздушные поцелуи скандировавшим «Месси! Месси!» фанатам «Аль-Хилаля»

Роналду послал воздушные поцелуи скандировавшим «Месси! Месси!» фанатам «Аль-Хилаля»

Уходя на перерыв при счете 0:0, форвард «Аль-Насра» услышал, как болельщики соперника скандируют «Месси! Месси!» Португалец, широко улыбаясь, начал раздавать зрителям воздушные поцелуи на пути к подтрибунному помещению.

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