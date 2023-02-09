Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Вайсфельд о плотности таблицы на Востоке в КХЛ: «Это не связано с двухочковой системой. Уровень команд подравнялся»

Леонид Вайсфельд высказался о плотности в таблице Востока в Фонбет Чемпионата КХЛ. «Не разделяю точку зрения, что плотность в таблице Восточной конференции связана с двухочковой системой начисления очков за победу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх