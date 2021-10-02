Под Пензой поезд врезался в грузовик на переезде, пострадали оба

В Лунинском районе Пензенской области произошло ЧП, пассажирский поезд на полном ходу снес грузовой автомобиль на переезде, что привело к печальным последствиям.
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