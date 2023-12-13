«Цапля» и еще два простых упражнения, которые помогут не упасть в гололед (видео)

Развивать чувство равновесия полезно для здоровья. По словам Ильи Тарасова, инструктора ЛФК отделения реабилитации и восстановления Мариинской больницы, такие тренировки помогут… Илья Тарасов Реабилитация Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы 1.
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