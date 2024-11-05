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Apple опасается, что не сможет создать ничего лучше iPhone Компания Apple предупреди...

Apple опасается, что не сможет создать ничего лучше iPhone Компания Apple предупреди...

Apple опасается, что не сможет создать ничего лучше iPhoneКомпания Apple предупредила инвесторов, что будущие продукты могут никогда не стать такими же прибыльными, как её бизнес по выпуску iPhone, поскольку она осваивает новые непроверенные рынки, такие как искусственный интеллект и гарнитуры виртуальной реальности.

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