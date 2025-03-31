Гранты Гарварду проверят борцы Трампа с антисемитизмом — Foreign Policy

Пересмотреть выдачу грантов федерального правительства Гарвардскому университету, а также контракты с данным элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд, планирует администрация президента США Дональда Трампа, сообщает 31 марта журнал Foreign Policy.
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