В США умер актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

Американский актер Вэл Килмер скончался на 66-м году жизни от пневмонии.<strong>Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда", скончался на 66-м году жизни от пневмонии.
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