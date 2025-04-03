Мишустин сменил руководителя Ространснадзора

В Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) сменился руководитель. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басаргина от должности главы ведомства в связи с выходом на пенсию.
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