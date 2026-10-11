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Политик Дагделен предрекла Европе расплату за поддержку киевского режима

Политик Дагделен предрекла Европе расплату за поддержку киевского режима

Thomas Trutschel/picture alliance/photothek.de/TASS Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Севим Дагделен заявила о неизбежной расплате Европы за поддержку коррумпированного и недемократического киевского режима, сообщает РИА Новости.

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