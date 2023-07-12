Военное обозрение

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Ядерное оружие США. Туманные перспективы

Ядерное оружие США. Туманные перспективы

РГЧ ИН МБР "Минитмен-3" , оснащенная боеголовками W-62/Mk12 Ядерный арсенал США за последний год практически не изменился, министерство обороны поддерживает в строю 3708 боеголовок.

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