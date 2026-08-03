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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Семин: «Слуцкий очень быстро найдет команду в РПЛ. Он высококвалифицированный тренер, таких специалистов у нас не очень много. В Китае он прекрасно работал»

Бывший главный тренер «Локомотива»  Юрий Семин высказался о возможном возвращении Леонида Слуцкого в РПЛ .

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