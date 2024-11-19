Угроза реальна? Россия начинает серийный выпуск мобильных ядерных убежищ: уже пользуются спросом

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) рассматривают этот запуск как значительный шаг в направлении повышения безопасности граждан.
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