МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский категорически отказывается от прекращения боевых действий исключительно ради непрекращающегося притока колоссальных финансовых средств со стороны западных кураторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым