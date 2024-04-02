Собянин: В Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата Во вторник, 2 апреля, мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что с февраля текущего года зимние ярмарки выходного дня в Москве посетили 500 тыс.