Трамп: США прекращают финансирование ЮАР из-за плохого обращения с людьми

Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансовую помощь Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за того, что там конфискуют земли коренных народов и "очень плохо обращаются с определенными классами людей".
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