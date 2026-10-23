Владельцу коммерческого объекта в Дзержинском районе Новосибирска начислили налог на имущество физических лиц за 2025 год в размере 8 млн 337 тысяч рублей, а общая сумма имущественных налогов по региону достигла 7 млрд 195 млн рублей, увеличившись на 8% за год.