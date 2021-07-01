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Суровые будни нашего президента. Ему непросто, надо везде успевать, но он справляется

Суровые будни нашего президента. Ему непросто, надо везде успевать, но он справляется

Василий Романенко Новое время привнесло в нашу жизнь новые профессии. Например такие, как политолог и политтехнолог.

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Владимир Лисуков
Во всех сферах колебаться, не означает справляться.
Владимир Лисуков
Суровые годы уходят, а что же придёт им на смену?
Элиза
Автор,а подписаться под статьей слабо? Или мерзости легче писать,не подписываясь? Вы то что сделали для страны,кроме бумагомарания?
Владимир 123
От тебя тоже пользы немного..
Элиза
Я с вами гусей не пасла ,так что попрошу на вы.А вот от вас точно пользы никакой,да и воспитанием не блещете,также как и интеллектом.
Владимир 123
Вот видишь,что пользы от тебя нет, ты не возражаешь...
Элиза
Я вообще про вас писала(похоже,вы еще и глуповаты).
Юлия Маслова
+100000!!!
Юлия Маслова
Внимательнее надо быть,сударыня.Автор и не скрывается.Люблю публикации Надежды Андреевой.Иногда не со всеми её статьями согласна,а порой и себе на стену забираю
Элиза
Вообще то под статьей подписался Василий Романенко(сейчас заметила).Так что внимательнее надо быть вам.
Элиза
Это плюсы вашей глупости?
Александр Плохов
Слова тоже не уместно.В статья правда и логика....А элиза готова на все ради услужения власти...
Александр Плохов
я тоже готов написать: у лживой элизы нет ума ни грамма,он весь ушел на эпиграммы..
Элиза
С чего вы решили,что в статье правда и логика?Это всего лишь ваше субъективное мнение.На что я готова,это я знаю только я сама,но никак не вам об этом судить.Я высказала свое мнение о Путине,которое не совпадает с мнением автора статьи и всего лишь. Если вы мнение,отличное от вашего называете услужением власти,то похоже,вы не очень умны. Сочувствую.
Элиза
Не ошибусь,если предположу,что образование у вас-10 классов средней школы,судя по вашим откровенно глупым высказываниям. Когда не хватает аргументов,как у вас-прибегают к оскорблениям.Простите,но вы откровенно тупы.
Андрей Тихонов
когда ж на гос .дела время тратить, надо ещё дворец достроить.
Кремлебот Путина
Да всё нормально с госделами. Строительство второй очереди БАМ'а на подходе. Там как раз таким как ты будет масса работы во главе с вашим гульфик-фюрером
Наталья Андросова
Да,такого точно некем заменить
Алексей Хохлов
Ну, как есть Д'Артаньян, жаль что вокруг все пид...мушкетеры. И какает сплошь ромашками и розочками.
Татьяна Браун
Тужился автор потугами на юмор, тужился..... ТОлько кроме вони ничего из него не вылетело.
Тина Ерк
Автор думает что люди идиоты и клюнут на его высе---ры.
Александр Третьяк
Интересно , а чем прославился автор ?
Котищев
Обзавидовался, придурок?
Александр Плохов
Что то мало едросов...если им поручат дегустировать фекалии их хозяева,то запишут Как вкусно!Ты не придурок,ты хуже котище.
Элиза
Похоже,что здесь придурок-это вы.
Котищев
Тебя забыл спросить, говноед конченный.
Vladimir Lioubimcev
Сейчас Путину уже положен вполне заслуженный ОТПУСК!
Михаил Писаревский
путин, путин, путин;- надоел!!!!!!!!!!!!!!!!!
Альбина Колесникова
Вот опять ёрничаете да что вы за люди такие? вы сами то кто такие на диване лежите да клавишами стучите в комке не хрена не можете только языком своим бла,бла.
Татьяна Петровская
Ничерта он не успевает. С обязанностями президента уже не справляется. Только +налоги, +ограничения, +повышение цен. Какие-то копейки кому-то периодически перепадают. И то в основном в ближнем окружении. До периферии ему дела нет. Кроме Сочи и Байкала (куда можно отдохнуть слетать).
alpinistdag
Это ты не Хрена не понимыешь!
Денис Л
Он как малолетняя девка селфиться любит.)))
alpinistdag
УМНИЦА!!!
Сергей Никитский
А теперь про себя...
Мария
В данном случае антипутинская пропаганда сработала с точностью наоборот. Молодцу - всё к лицу. Забыл автор - подонок поёрничать о том, что Путин феноменально трудоспособен, владеет скорочтением, мастер спорта в двух видах, память натренировал до уровня компьютера - это всё пиар? Нет, это человек - гениальный ТРУЖЕНИК!!!! Потому и заслужил уважение и должность президента. Здоровья ему! Спасибо за то, что показывает во всём пример.
Денис Л
Президент не этим должен заниматься, а он только живёт в своё удовольствие за наши налоги.

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