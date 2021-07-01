Суровые будни нашего президента. Ему непросто, надо везде успевать, но он справляется

Темы дняПолитикаСуровые будни нашего президента. Ему непросто, надо везде успевать, но он справляется Василий Романенко Новое время привнесло в нашу жизнь новые профессии. Например такие, как политолог и политтехнолог.Вернуться к статье3718НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковВо всех сферах колебаться, не означает справляться.Владимир ЛисуковСуровые годы уходят, а что же придёт им на смену?ЭЭлизаАвтор,а подписаться под статьей слабо? Или мерзости легче писать,не подписываясь? Вы то что сделали для страны,кроме бумагомарания?В1Владимир 123От тебя тоже пользы немного..ЭЭлизаЯ с вами гусей не пасла ,так что попрошу на вы.А вот от вас точно пользы никакой,да и воспитанием не блещете,также как и интеллектом.В1Владимир 123Вот видишь,что пользы от тебя нет, ты не возражаешь...ЭЭлизаЯ вообще про вас писала(похоже,вы еще и глуповаты).Юлия Маслова+100000!!!Юлия МасловаВнимательнее надо быть,сударыня.Автор и не скрывается.Люблю публикации Надежды Андреевой.Иногда не со всеми её статьями согласна,а порой и себе на стену забираюЭЭлизаВообще то под статьей подписался Василий Романенко(сейчас заметила).Так что внимательнее надо быть вам.ЭЭлизаЭто плюсы вашей глупости?Александр ПлоховСлова тоже не уместно.В статья правда и логика....А элиза готова на все ради услужения власти...Александр Плоховя тоже готов написать: у лживой элизы нет ума ни грамма,он весь ушел на эпиграммы..ЭЭлизаС чего вы решили,что в статье правда и логика?Это всего лишь ваше субъективное мнение.На что я готова,это я знаю только я сама,но никак не вам об этом судить.Я высказала свое мнение о Путине,которое не совпадает с мнением автора статьи и всего лишь. Если вы мнение,отличное от вашего называете услужением власти,то похоже,вы не очень умны. Сочувствую.ЭЭлизаНе ошибусь,если предположу,что образование у вас-10 классов средней школы,судя по вашим откровенно глупым высказываниям. Когда не хватает аргументов,как у вас-прибегают к оскорблениям.Простите,но вы откровенно тупы.Андрей Тихоновкогда ж на гос .дела время тратить, надо ещё дворец достроить.Кремлебот ПутинаДа всё нормально с госделами. Строительство второй очереди БАМ'а на подходе. Там как раз таким как ты будет масса работы во главе с вашим гульфик-фюреромНАНаталья АндросоваДа,такого точно некем заменитьАХАлексей ХохловНу, как есть Д'Артаньян, жаль что вокруг все пид...мушкетеры. И какает сплошь ромашками и розочками.Татьяна БраунТужился автор потугами на юмор, тужился..... ТОлько кроме вони ничего из него не вылетело.ТЕТина ЕркАвтор думает что люди идиоты и клюнут на его высе---ры.Александр ТретьякИнтересно , а чем прославился автор ?КотищевОбзавидовался, придурок?Александр ПлоховЧто то мало едросов...если им поручат дегустировать фекалии их хозяева,то запишут Как вкусно!Ты не придурок,ты хуже котище.ЭЭлизаПохоже,что здесь придурок-это вы.КотищевТебя забыл спросить, говноед конченный.Vladimir LioubimcevСейчас Путину уже положен вполне заслуженный ОТПУСК!Михаил Писаревскийпутин, путин, путин;- надоел!!!!!!!!!!!!!!!!!Альбина КолесниковаВот опять ёрничаете да что вы за люди такие? вы сами то кто такие на диване лежите да клавишами стучите в комке не хрена не можете только языком своим бла,бла.Татьяна ПетровскаяНичерта он не успевает. С обязанностями президента уже не справляется. Только +налоги, +ограничения, +повышение цен. Какие-то копейки кому-то периодически перепадают. И то в основном в ближнем окружении. До периферии ему дела нет. Кроме Сочи и Байкала (куда можно отдохнуть слетать).AalpinistdagЭто ты не Хрена не понимыешь!Денис ЛОн как малолетняя девка селфиться любит.)))AalpinistdagУМНИЦА!!!Сергей НикитскийА теперь про себя...ММарияВ данном случае антипутинская пропаганда сработала с точностью наоборот. Молодцу - всё к лицу. Забыл автор - подонок поёрничать о том, что Путин феноменально трудоспособен, владеет скорочтением, мастер спорта в двух видах, память натренировал до уровня компьютера - это всё пиар? Нет, это человек - гениальный ТРУЖЕНИК!!!! Потому и заслужил уважение и должность президента. Здоровья ему! Спасибо за то, что показывает во всём пример.Денис ЛПрезидент не этим должен заниматься, а он только живёт в своё удовольствие за наши налоги.Комментировать
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