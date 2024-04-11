Власти Камчатки решали, как снизить аварийность на проблемных участках дорог

На Камчатке состоялось совещание, участники которого обсудили меры по предотвращению аварий. В нём участвовали представители администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, ГИБДД и краевого Минтранса.
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