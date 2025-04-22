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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забросил 2 шайбы в матче плей-офф НХЛ впервые с августа 2020 года. У него 10 дублей в Кубке Стэнли – делит 2-е место среди действующих игроков

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы (в том числе победную в овертайме) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0).

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