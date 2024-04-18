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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну что можно сказать не перевелись у нас ещё сибиряки! Чиновники 3 года &quot;стеснялись&quot; снести незаконную торговлю, а парень тракторист, жах, и нет!
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4 час.
Vitalich
Молодец мужик..пример к чему приводит бездействие властей, ещё немного и русские мужики вынуждены будут объединится для защиты и что тогда, а вот тогда власть вспомнит о законе. По-моему до такого абсурда доводить не надо, но это благие пожелания
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3 час.
Дмитрий Гурин
Надо было бы мужику потом и здание районной администрации завалить, до чинуш бы быстрее дошло. В городке Грэнби в штатах подобное было по моему в 2004 или 2005-м. Там мужик на экскаваторе разнес все административные здания города вплоть до полицейского участка и пожарной части. Причины были другие но до администрации сразу дошло как надо работать.
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58 мин.

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