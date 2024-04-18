"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

Зоя Копань Ну что можно сказать не перевелись у нас ещё сибиряки! Чиновники 3 года "стеснялись" снести незаконную торговлю, а парень тракторист, жах, и нет!

Vitalich Молодец мужик..пример к чему приводит бездействие властей, ещё немного и русские мужики вынуждены будут объединится для защиты и что тогда, а вот тогда власть вспомнит о законе. По-моему до такого абсурда доводить не надо, но это благие пожелания