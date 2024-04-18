В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.
"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Ну что можно сказать не перевелись у нас ещё сибиряки! Чиновники 3 года "стеснялись" снести незаконную торговлю, а парень тракторист, жах, и нет!
Ответить
4 час.
Vitalich
Молодец мужик..пример к чему приводит бездействие властей, ещё немного и русские мужики вынуждены будут объединится для защиты и что тогда, а вот тогда власть вспомнит о законе. По-моему до такого абсурда доводить не надо, но это благие пожелания
Ответить
3 час.
Дмитрий Гурин
Надо было бы мужику потом и здание районной администрации завалить, до чинуш бы быстрее дошло. В городке Грэнби в штатах подобное было по моему в 2004 или 2005-м. Там мужик на экскаваторе разнес все административные здания города вплоть до полицейского участка и пожарной части. Причины были другие но до администрации сразу дошло как надо работать.
Ответить
58 мин.
Свежие комментарии