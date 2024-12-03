В НГУ создадут ветеринарный томографический атлас для обучения ИИ — РИА

Атлас томографических изображений животных для обучения искусственного интеллекта создают ученые Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщили в пресс-службе университета, 3 декабря пишет агентство РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии