Приписки в официальных спецификациях электромобилей Tesla взялся расследоват...

Приписки в официальных спецификациях электромобилей Tesla взялся расследовать Минюст СШАМинистерство юстиции США начало расследование в связи с появлением сообщений о завышении Tesla показателей запаса хода по ряду моделей электромобилей Tesla, пишет The Verge.
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