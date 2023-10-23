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Приписки в официальных спецификациях электромобилей Tesla взялся расследоват...

Приписки в официальных спецификациях электромобилей Tesla взялся расследоват...

Приписки в официальных спецификациях электромобилей Tesla взялся расследовать Минюст СШАМинистерство юстиции США начало расследование в связи с появлением сообщений о завышении Tesla показателей запаса хода по ряду моделей электромобилей Tesla, пишет The Verge.

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