Это гениально В Сочи тестируют систему автоматической мойки дорог. Ни для кого не секрет, что на курорте большое количество улиц имеют уклон.
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Это гениально В Сочи тестируют систему автоматической мойки дорог. Ни для кого не секрет, что на курорте большое количество улиц имеют уклон.