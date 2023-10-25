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Глава МИД Чехии: Помощь ЕС Киеву должна быть нацелена на занятие Украиной Крыма и возврат к границам 1991 года

Глава МИД Чехии: Помощь ЕС Киеву должна быть нацелена на занятие Украиной Крыма и возврат к границам 1991 года

С учетом признанного буквально всеми фактического провала контрнаступления ВСУ, в ходе которого киевские власти обещали дойти как минимум до Азовского моря и границы с Крымом, президент Зеленский теперь общается лишь «установить огневой контроль» над полуостровом.

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