Дачная мечта: как построить уютный домик в сканди стиле за 1,5 млн рублей?

алексей алексей

НЕ ПОКУПАЙ ДАЧУ! ТЫСЯЧУ РАЗ ПОЖАЛЕЕШЬ. Есть в голове красивая картинка: «Квартира в Москве»: джакузи, белый диван, можно пару колонн. Вечер, веранда, большой абажур, компания добрых друзей играет в лото, курлыкает сверчок… Ну, ты знаешь. Внимание, произношу членораздельно: «Выброси Эту Картинку Из Головы». Даже не думай ввязываться. Не покупай дачу, садовый участок или что-то еще из этой серии. Тысячу раз пожалеешь, как пожалел я. «Дача» — это великий русский миф, или даже несколько мифов. Разберу их по порядку. МИФ 1 ДАЧА — ЭТО ОТДЫХ Вот уже третье лето я провожу, ползая на карачках. С тяпкой, граблями или электрокосой. И это какая-то бесконечная история. Пока я победно доканчиваю свою двадцатую сотку, на первой уже колосится трава, в которой можно прятать краденных лошадей. Когда только выбирал дом, обратил внимание, что сосед заложил большую часть своего участка тротуарной плиткой. «Во дурак», — порадовался я. Но сейчас понимаю, что сосед просто раньше меня сдался в войне с травой. Сосед с другой стороны, Серега, купил газонокосилку, но мгновенно утомился таскать срезанные сорняки на свалку. Теперь я каждую субботу наблюдаю за забором такую картину: Серега победно шагает по участку, травосборник с косилки снят, а следом плетется таджик с граблями и тачкой. А таджики берут за покос только моего участка 9000 руб. МИФ 2 ДАЧА НУЖНА ДЕТЯМ Последний раз, когда я видел мою белокурую дочь Маргариту, она была похожа на китайца. Комары отлично метят в глаз. Одного можно отпугнуть пшикалкой, а когда их 10 тыщ на кубометр воздуха, они пройдут по трупам, но твою кровь получат. А еще мои дети любят мультфильмы в кино, «Макдоналдс», детские спектакли, магазины игрушек и самокаты. На даче специфическое развлечение только одно — жирные лягушки. Но на одних лягушках мы долго не протянем. МИФ 3 ДАЧА — ЭТО ОТЛИЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ Я тут подсчитал — за деньги, которые я потратил на дачу, можно было эту дачу снимать до 2057 года. Я уже давно помер, а дачу все снимаю и снимаю… Между тем дома в моем районе подешевели вдвое ровно через полгода после того, как я этот дом купил. Ну и конечно, на текущее обслуживание уходит невообразимое количество денег. Вот вы, филологи со стажем, слышали когда-нибудь волшебные слова «отмостка», «конопатка» и «переливной колодец»? А мне эти слова обошлись в такие деньги, что даже мерзко произносить. МИФ 4 ПРИРОДА УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ Прошлым летом я с трудом выковырял энцефалитного клеща из… ну, скажем, такого места, которое немногие видели. В мае-июне в лес лучше не соваться — клещи атакуют, что твои черепашки-ниндзя. В июле к атаке подключаются гадюки обыкновенные (например, они любят греться в стогах накошенной мною травы). А на прошлой неделе на стол в лесу за участком, где мы обычно жарим шашлыки, свалилась 20-метровая сосна. Не знаю уж, насколько укрепляет здоровье удар сосной по голове. МИФ 5 НА ДАЧУ МОЖНО ЗАЕЗЖАТЬ ИНОГДА, ПО ЖЕЛАНИЮ Это как утверждать, что и на работу можно захаживать так, иногда. Потому что на даче постоянно происходит что-то, что требует немедленного присутствия. Помню, в январе заселил в дом двух работников из Кировской области — делать конопатку. И уже через пару дней, посреди недели, несся туда из Москвы с какими-то идиотскими электроконтактами. Прежние на столбе сгорели, а это значит, что ни света, ни тепла в доме нет. Конечно, при этом на улице —27, и снега полтора метра, так что даже до ветру в лес не сходишь. Работники два дня сидели в машине с включенной печкой.