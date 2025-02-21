Традиции Масленицы, какого числа праздновать ее в 2025 году

Масленица — это не только традиционный праздник, но и настоящий символ встречи зимы с весной. В 2025 году праздник будет отмечаться с 24 февраля по 2 марта, а его кульминация, Прощеное Воскресенье, выпадает на 2 марта.
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