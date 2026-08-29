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Спорт Уик-Энд

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«Рома» предложила «Зениту» 40 млн евро за трансфер игрока - ESPN

«Рома» предложила «Зениту» 40 млн евро за трансфер игрока - ESPN

«Рома» ведет переговоры о подписании контракта с нападающим Луисом Энрике, ранее выступавшим за «Ботафого», а в настоящее время играющим за российский «Зенит».

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