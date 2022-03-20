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Двое детей пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Башкирии

Двое детей пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Башкирии

Фото:ГИБДД по РБ Двое детей пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Благоварском районе Башкирии. Авария произошла вечером 18 марта на 1377 километре федеральной трассы М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие… Показать полностью.

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