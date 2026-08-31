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Мнение: «Заявления Зеленского адресованы не нам. У него иная аудитория», – Андрей Перла

Мнение: «Заявления Зеленского адресованы не нам. У него иная аудитория», – Андрей Перла

В эфире программы «Мнение» политконсультант Андрей Перла прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах увеличить число ударов украинских беспилотников по территории России до тысячи в день.

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