RT: бригадный генерал ВСУ Шведюк имел гражданство РФ и квартиру в Москве

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины, глава оперативного командования ВСУ «Запад» Владимир Шведюк, который отвечает за строительство укрепрайонов на украинско-белорусской границе и и границе с Приднестровьем, в начале 2000-х годов владел квартирой в Москве и имел гражданство России.