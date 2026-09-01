Бригадный генерал Вооруженных сил Украины, глава оперативного командования ВСУ «Запад» Владимир Шведюк, который отвечает за строительство укрепрайонов на украинско-белорусской границе и и границе с Приднестровьем, в начале 2000-х годов владел квартирой в Москве и имел гражданство России.
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