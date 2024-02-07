Совбез: более 200 тысяч кибератак совершили на инфраструктуру РФ в 2023-м

На информационную инфраструктуру России за год совершили 200 тысяч мощных кибератак. Об этом рассказал начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совбеза РФ Алексей Петров, написало РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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