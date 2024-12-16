МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Западные политики подвергли критике заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о необходимости перенаправления бюджетных средств с социальных программ на оборонные нужды ради защиты от предполагаемой «угрозы» со стороны России.
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