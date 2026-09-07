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SharedSAE: один словарь признаков для разных LLM — эффективная интерпретация моделей

SharedSAE: один словарь признаков для разных LLM — эффективная интерпретация моделей

Научная группа опубликовала на arXiv описание метода SharedSAE, который заменяет набор отдельных sparse autoencoders (SAE) для каждой языковой модели единым общим словарём признаков.

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