Россия ожидает украинскую делегацию в Стамбуле: главное за сутки

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Российская делегация ожидает украинскую сторону в Стамбуле, Сербия рассчитывает на подписание 10-летнего договора на поставки российского газа, Путин назвал условия допуска иностранных компаний на рынок РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии