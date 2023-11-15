19 досадных случаев, когда ожидание с треском разбилось о суровую реальность

В жизни не всегда все складывается так, как мы того ожидаем. То сладкие трубочки полностью отличаются от тех, что нарисованы на упаковке, то крутая обувь рвется в первый же день носки, то вместо крема для лица присылают рисовый пудинг.
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