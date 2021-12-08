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Лава вулкана Кумбре-Вьеха в Испании разрушила 60 зданий за несколько часов

Лава вулкана Кумбре-Вьеха за последние несколько часов разрушила 60 зданий. Об этом в ходе пресс-конференции заявил технический директор Плана чрезвычайных вулканических ситуаций Канарских островов (Pevolca) Мигель Анхель Моркуэнде, сообщает EFE.

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