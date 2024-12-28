Ответы почти на 4 000 обращений получили нижегородцы от регионального Минтранса в 2024 году

В 2024 году на платформу «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе» и в системе «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях от жителей Нижегородской области поступило около 4 000 обращений, касающихся состояния дорожной инфраструктуры.
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