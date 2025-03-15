Пони Карамелька из Царского Села лидирует в голосовании конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Министерство культуры России проводит голосование в рамках конкурса «Хвостатый хранитель 2.0». В рамках конкурса пользователи могут проголосовать за понравившихся питомцев, которые являются хранителями учреждений культуры — театров, музеев, галерей, консерваторий, заповедников и других организаций.