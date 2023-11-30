В ЯНАО правоохранители провели для старшеклассников экскурсию в отделе полиции

В начале мероприятия заместитель начальника межрайонного отдела по городам Ноябрьск, Муравленко ЭКЦ УМВД России по ЯНАО Дмитрий Заурович Яковлев ознакомил ребят со спецификой работы экспертов, объяснил, как происходит сбор вещественных доказательств и какие улики находят сотрудники полиции на местах преступлений.