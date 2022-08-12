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«Известия» показали обнаруженные на экс-базе ВФУ «мясорубку Гитлера» и ПТРК Javelin

«Известия» показали обнаруженные на экс-базе ВФУ «мясорубку Гитлера» и ПТРК Javelin

На бывшей базе вооруженных формирований Украины (ВФУ) в одном из хорошо укрепленных подвалов в Песках, откуда их недавно выбили члены штурмового батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики (ДНР), обнаружено оружие современности и вермахта.

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