На бывшей базе вооруженных формирований Украины (ВФУ) в одном из хорошо укрепленных подвалов в Песках, откуда их недавно выбили члены штурмового батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики (ДНР), обнаружено оружие современности и вермахта.