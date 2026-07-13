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Татар-информ

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Состоялся юбилейный экосплав по Казанке, его участники собрали 28 мешков мусора

Состоялся юбилейный экосплав по Казанке, его участники собрали 28 мешков мусора

На реке Казанке состоялся юбилейный, пятый экосплав в рамках проекта «Хранители Голубых озер». Участники сообщества и просто неравнодушные жители столицы Татарстана внесли вклад в сохранение заказника «Голубые озера» и памятника природы «Река Казанка», сообщают организаторы акции.

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