Состоялся юбилейный экосплав по Казанке, его участники собрали 28 мешков мусора

На реке Казанке состоялся юбилейный, пятый экосплав в рамках проекта «Хранители Голубых озер». Участники сообщества и просто неравнодушные жители столицы Татарстана внесли вклад в сохранение заказника «Голубые озера» и памятника природы «Река Казанка», сообщают организаторы акции.