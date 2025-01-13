В России начинается новая волна чисток, но уже не в Минобороны: Вскрылось целое непаханое поле

Владислав Владислав

Уважаемый, открою Вам страшную ТАЙНУ! Воруют везде, сволочи, в любой стране. Ибо человек в 90% случаев украдет или возьмет взятку там, где есть возможности! Из 100 человек от соблазна удержится максимум процентов 25 ...