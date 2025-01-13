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В России начинается новая волна чисток, но уже не в Минобороны: Вскрылось целое непаханое поле

В России начинается новая волна чисток, но уже не в Минобороны: Вскрылось целое непаханое поле

В России начинается новая волна чисток, но уже не в Минобороны. Вскрылось целое непаханое поле - регионы.

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Комментарии
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Семен Демин
Коррупция в России тотальная.
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15 час.
Владислав Владислав
Еще бы на Краснодарский край внимание обратили.
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14 час.
Владислав Владислав
Уважаемый, открою Вам страшную ТАЙНУ! Воруют везде, сволочи, в любой стране. Ибо человек в 90% случаев украдет или возьмет взятку там, где есть возможности! Из 100 человек от соблазна удержится максимум процентов 25 ...
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14 час.

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