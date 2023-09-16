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Сенатор Ковитиди: Зеленский становится опасен для своих же хозяев

Сенатор Ковитиди: Зеленский становится опасен для своих же хозяев

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, может быть непредсказуемая реакция, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

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