Сенатор Ковитиди: Зеленский становится опасен для своих же хозяев

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, может быть непредсказуемая реакция, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.