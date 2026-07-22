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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о бане России: «ФИФА понимает, что надо возвращать, упираемся в европейские дебри – УЕФА. В шахматах переход в Азию принес результат, наши неплохо себя там чувствуют»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал о перспективах возвращения российского футбола на международную арену.

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