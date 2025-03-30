Полиция расследует жесткую аварию с участием грузовика под Липецком

Полиция расследует дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. 14 марта 2024 года на 307-м километре федеральной трассы «Орел – Тамбов» столкнулись три автомобиля: «Opel», «Datsun» и грузовик MAN.
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